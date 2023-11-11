انت الان تتابع خبر ستدفعون الثمن غالي..العرافة ليلى عبد اللطيف تثير الرعب والفزع وتكشف ماسيحدث بكل ثقة والمذيع يبكي من هول الصدمة.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ليلى عبد اللطيف توقعاتها للفترة القادمة بكل ثقة، الأمر الذي فاجأ الجمهور، حيث أكدت أن الجميع سيعلن ندمه.

ليلى عبد اللطيف أكدت ان الكارثة قادمة لامحالة وانها تراها امامها بوضوح تام حيث قالت: “أنا قلقة على لبنان، ولا أستبعد حصول مواجهات في الشارع، وأحداث أمنية وفوضى وشغب، وأتخوف من خضّة أمنية”.

كما توقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أن يعود شبح الاغتيالات في لبنان والدول العربية والاجنبية.

وأكدت أن التطورات والاحداث العربية القادمة سوف تشكل خطرا كبيرا على العلاقات في عدّة دول عربية، مما سيخلق أجواءً من التوتر والقلق، وسنرى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي يزور سوريا، وبشكل مفاجىء، ويلتقي بالرئيس بشار الاسد، وسوف تشكل هذه الزيارة تطورا في العلاقات العربية والخليجية على وجه التحدي

وحذرت من أن العالم خلال المرحلة القادمة حالة من الغليان والقلق، وذلك بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولا في افريقيا، والهند وأشارت إلى أن بريطانيا في قلب الاحداث المقلقة وإطلاق تحذيرات لدول أوروبية، والاخيرة تتأهب مع الحدث.

وتوقعت أننا سنرى مشهد الكوارث الطبيعية التي يسببها البحر في عدّة مناطق ساحلية حول العالم، والموت يخطف الالاف من جراء “التسونامي”، إلا من اراد له الله.