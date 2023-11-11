انت الأن تتابع خبر أعملي التونة القطع بنفس طعم الجاهزة في المنزل .. سهلة وسريعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر التونة من الأكلات الخفيفة ويمكن الاعتماد عليها في الدايت، فنوفر لكم الآن كيفية وطريقة عمل التونة القطع في المنزل، وبسبب سهولة تحضيرها وإمكانية تناولها باستمرار، تعد خيارًا ممتازًا لوجبات سواء كانت أساسية أو فرعية ويمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، ومن خلال تلك التقرير على موقعنا عبر قسم المطبخ الخاص بنا، نوفر لكم طريقة تحضير التونة القطع في المنزل، على طريقة الشيف مي صيام، هذه الطريقة تجعل من التونة وجبة سريعة وشهية، يمكن تحضيرها بالليمون والكمون وتقديمها كطبق رئيسي في الإفطار أو الغداء.

مكونات عمل التونة

2 كيلو من سمك التونة أو البديل الماكريل.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ورقتان لورا.

2 ليمونة مقطعة إلى شرائح.

كوب من الزيت.

كوب من الخل.

كوب من ماء سلق السمك.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

[خطوات تحضير التونة]

خطوات تحضير التونة

خطوات تحضير التونة

قومي بغسل السمك جيدًا.

انقعي السمك لمدة 5 دقائق في وعاء يحتوي على ماء وملح الليمون، ثم اشطفيه جيدًا.

في إناء على النار، امزجي الماء مع ورق اللورا، الكمون، وشرائح الليمون.

انتظري حتى يغلي المزيج، ثم أضيفي السمك واتركيه لينضج لمدة 40 إلى 50 دقيقة.

ارفعي السمك من الماء، وقومي بإزالة الجلد والشوك بعناية.

قطعي لحم السمك وضعيه في برطمان نظيف ومعقم.

اخلطي الزيت مع الخل، الملح، وعصير الليمون.

صبي الخليط فوق السمك داخل البرطمان واحتفظي به في الثلاجة.

تمتعي بوجبة شهية وصحية من التونة القطع المحضرة في المنزل!

فوائد التونة

ونعتبر التونة واحدة من الأسماك البحرية الغنية بالفوائد حيث تتميز بكونها مصدرًا ممتازًا للبروتين العالي الجودة مع قليل من الدهون وهذا يدل على أنها من أكثر أنواع الأسماك صحيه، كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة لصحة القلب وتقليل الالتهاب، كما توفر التونة كميات جيدة من الفيتامينات مثل الفيتامين B12 وD، والمعادن كالسيلينيوم والمغنيسيوم، كما انها تحسن المزاج، وتعزز صحة العظام، هذا وبالإضافة إلى أن استهلاك التونة يساعد في فقدان الوزن ويعتبر من الأكلات التي تساعد على حرق الدهول وبفضل احتوائها العالي من البروتين والقيمة الغذائية المتوازنة بها.