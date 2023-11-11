انت الأن تتابع خبر جددي سفرتك وقدمي طبق الكسكسي بالموزة من وصفات الشيف أميرة شنب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذا المقال سنقدم لكم طريقة جميلة وشهية جداً لطبق رئيسسي مميز جداً وهو طبق الكسكسي بالموزة الطيب لتكوني محترفة في تقديم الكثير من الأطباق الغير تقليدية والمميزة جداً، هذه الوصفة واحدة من وصفات الشيف أميرة شنب التي تقدم لنا الكثير من الوصفات البسيطة ولكن شهية ومغذية، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية أتمنى أن تنال إعجابكم.

مكونات طبق الكسكسي بالموزة المميز جداً

إثنين كوب من الكسكسي.

إثنين موزة لحم مسلوق.

كمية من شوربة سلق الموزة.

ثمرتان من الكوسة .

ثمرتان من الجزر.

كمية من زهر البروكلي.

كوب من البصل الأحمر المقطع شرائح.

قليل من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود الناعم.

قليل من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

قليل من النعناع الطازج المفروم.

قليل من الكزبرة خصراء مفرومة.

كمية من اللوز المقشر



طريقة عمل الكسكسي بالموزة بالتفصيل

في قدر كبير نسخن الزيت مع الزبدة على نار متوسطة ثم نشوح فيها البصل الشرائح ونقلب حتى يذبل قليلاً ثم نضيف عليها الثوم المهروس ونقلب لدقيقة.

ثم نتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود مع الحبهان البودرة والكارس والكركم ونقلب جيداً المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

نضيف على الخليط كمية النعناع المفروم ثم نقلب جيداً كل المكونات.

في صينية بها قطعة من ورق الزبدة ونضع فيها الموزة المسلوقة وندهنها بكمية من الزبدة الطرية ونرش عليها كمية من التوابل .

ندخل الصينية في الفرن الساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي شهي.

في هذه الأثناء نضع كمية الكسكسي ونصب عليها كمية من الماء المغلي مع رشة من الملح وقليل من الزيت على نغطيه ونقلبهم جيداً وغطي الوعاء ثم نتركه جانباً حتى يطري ويتشرب الماء تماماً الكسكسي ويكون مناسب للأكل.

في مقلاه كبيرة نسحن فيها كمية من الزيت والزبدة ونشوح فيها الخضروات بعد تقطيعها شرائح

نضع الكسكسي في طبق التقديم ونرص عليها الخضار المشوح ونضع فوقها الموز المحمرة ونزين الطبق بقليل من اللوز المقشر ويقدم على الفور.