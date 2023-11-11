انت الأن تتابع خبر "هناك شيء سيحدث هذا هو انذاري الأخير".. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيقع بعد ايام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -فجرت الفلكية المثيرة للاهتمام ليلى عبد اللطيف مفاجأة للجمهور بعدما كشفت أن الايام القادمة ستكون اكثر برودة من كل الليالي وستكون النتائج كارثية.

ليلى عبد اللطيف وجهت رسالة للجميع بأخذ الحيطة والحذر وقالت أنها تخاف من حدوث وفيات من شدة البرد.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.