منوعات عامة

مني فاروق بتنافس سما المصري بوصلة رقص ساخنة بقميص النوم من داخل غرفه نومها

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تصدرت الفنانة مني فاروق خلال الساعات الماضيه في وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن الفيديو المنتشر مؤخرا التي قامت بالرقص في غرفه النوم بقميص النوم.

ونشرت الفنانة منى فاروق فديو تقوم فيه بالرقص بملابس خادشه للحياء وصرحت بالكلام مهمه لمنتقديها وصرحت ربنا بيسامح ويغفر كل واحد بيعمل ذنوب ونشرت ايضا علي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل.
يلا الاستوري ده اعمله ترند ناس مش بتخاف ربنا ولا بتراعي حرمه الميت ولا الحي وصرحت ايضا الناس.

مش عيزاني اكبر وانجح وابقي مشهوره واضافت ايضا الفنانه مني فاروق للجمهور لي بتحربوني في رزقي ليه مستنين اي حاجه عليا عشان تتكلموا عليا سبوني في حالي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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