انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية جديدة تظهر على قناة سكاي نيوز بملابس جريئة وفاتنه وجمالها يجنن الشباب والجمهور يصفونها بأنها من جميلات العرب!! شاهد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر المذيعة السعودية “مها عبدالله”، من أجمل المذيعات اللواتي ظهرن مؤخراً على الشاشات العربية، واستطاعت بجمالها والكاريزما التي تتمتع بها أن تجذب أنظار المشاهدين عبر شاشة قناة “سكاي نيوز” التي تعمل فيها.

ويصف الكثير من المشاهدين، المذيعة والفنانة مها عبدالله، بأنها من جميلات العرب، وتتمتع بجمالها ساحر وملامح جذابه، بالإضافة إلى الكاريزما والثقافة العالية التي تتميز بها عن بقية المذيعات على الساحة الإعلامية العربية.

وخلال الساعات الماضية أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صور ومقاطع فيديو للإعلامية والفنانة السعودية مها عبدالله، حيث تغزل الكثير بجمالها ووصفوها بملكة جمال الأرض.

ومن أبرز مقاطع الفيديو التي تم تداولها للإعلامية والممثلة مها عبدالله، كان مقطع الفيديو الذي يوثق اول ظهور لها على قناة سكاي نيوز عربية، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير لاصق على جسمها ويكشف الكثير من معالم جسدها وهو ما جعل الكثير من المتابعين يتغزلون بجسمها ويصفوه بأنه فاتن ومثير للغرائز