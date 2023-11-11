انت الان تتابع خبر خطير للغاية.. الفلكية ليلى عبد اللطيف تكشف عن التوقع الذي تتمنى عدم حدوثه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الفلكية نداء استغاثة للمواطنين كاشفة عن التوقع الكارثي الذي تتمنى عدم حدوثه خلال الفترة القادمة.

ليلى عبد اللطيف كشفت من خلال توقعات جديدة اطلقتها عبر قناتها الرسمية يوتيوب عن وباء قاتل سيصيب الكثير من الأطفال.

ليلى عبد اللطيف أكدت ان انتقاله سيكون سريعا بين الاطفال في المدارس، حيث أكدت على الأهل أخذ الحيطة والحذر والانتباه على ابنائهم.

أكدت ليلى عبد اللطيف انها حذرت الجميع دون استثناء، وحان الان تحقق توقعاتها، مشيرة أنه فات الاوان وتوقعاتها ستصيب الملايين من البشر حول العالم.

نصحت ليلى عبد اللطيف المواطنين في معظم دول العالم، بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.