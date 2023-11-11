انت الان تتابع خبر الحلم أصبح حقيقة وسيندم الجميع.. ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث للعالم خلال الايام القادمة والجمهور مصدوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير القلق والرعب بتوقعاتها عند الجمهور، حيث أكدت أن الأشياء التي كانت حلم ستصبح حقيقة خلال الفترة القادمة.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.