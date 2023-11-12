انت الأن تتابع خبر وقتها لن ينفع الندم” ليلى عبد اللطيف تثير الرعب من جديد بتوقع مزلزل غير مألوف.. لن تصدق ماسيحدث بعد أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقالت ليلى عبد اللطيف أنه من الاحرى أخذ الاحتياطات اللازمة بدلا من الانتظار حتى حدوث الكارثة، الأمر الذي اثار جدلا واسعا عند الجمهور.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.

حذرت الفلكية ليلى عبد اللطيف من يكذب توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا، حيث أكدت أن على الجميع أخذ الحيطة والحذر.