انت الأن تتابع خبر دلعي جوزك وخليه كالمجنون بغرفة النوم.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان بهدوء قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك.!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السيدات دائما ما يسعون إلى التجديد في مظهرهن سواء الداخلي أو الخارجي فهذه الفطرة قد خلقن بها منذ نعومة أظافرهم

، ولذلك فإن البحث عن الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة تعد من أهم هذه الأمور، وقد نجد ضالتنا في القرنفل الذي له العديد من الفوائد الهامة سواء للبشرة أو الشعر ولذلك إذا كنت ممن يبتعدون عن تلك الوصفات فإنك وبالتأكيد يجب أن تعتمدي على القرنفل في العناية بالشعر وحل معظم المشاكل المتعلقة به، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى متابعة المقال التالي..

المكونات

4 ملاعق زيت زيتون.

2 ملعقة زيت القرنفل.

علبة نظيفة.

طريقة التحضير

في وعاء صغير نقوم بوضع مجموعة الزيوت المذكورة أعلاه مع التقليب الجيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

يجب رفع هذا المزيج فوق وعاء به ماء ساخن حتى يصبح دافئ بفعل البخار المتصاعد.

بعد ذلك يستخدم الخليط في تدليك فروة الرأس وبعد ذلك يتىك لأطول وقت ممكن.

ينصح بتكرار الأمر ثلاث مرات أسبوعيا ختى تحصلين على أفضل النتائج.

فوائد القرنفل وزيت الزيتون للشعر

هذه الزيوت تعد من خير الطبيعة وكل ما يأتي منها يتماشى معها ولا يسبب أي أضرار جانبية، ولذلك يساعد زيت القرنفل وكذلك زيت الزيتون على ترطيب الشعر بشكل كبير وحمايته من الهيشان والتساقط.