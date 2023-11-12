انت الان تتابع خبر “لماذا تسخرون من توقعاتي”.. ليلى عبد اللطيف تثير رعب وفزع الجمهور وتهدد لمن يسخر منها ويكذب توقعاتها؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الفلكية ليلى عبد اللطيف رسالة قوية اللهجة لمن سخر منها مؤخرا وكذب توقعاتها التي اطلقتها للفترة القادمة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن على الجميع الحذر من توقعاتها واخذ الحيطة حتى لايقع أحد في الكارثة، وأضافت أن توقعاتها ليست حتمية الوقوع.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.