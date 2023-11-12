انت الان تتابع خبر"ظهور حيوانات مفترسة وإختفاء بعض المدن".. ليلى عبد اللطيف تبكي من شدة الخوف وتفصح ما سيحدث قريباً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عر لقاء تلفزيوني مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة خاصة صدمت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف الجماهير حينما قالت إن نهاية هذا لبعام سيشهد أحداثا دموية، لكن سوف يشهد سلمية من جهة أخرى.

ونصحت ليلى عبداللطيف المطرب المصري عمرو دياب بالحفاظ على صحته؛ وقالت: "انتبه على صحتك"، وبشرت المصريين بحصول نجمهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة عالمية، وقالت إنها تتوقع حصوله على الكرة الذهبية.

وأضافت عبد اللطيف في توقعاتها أن المدارس اللبنانية ستتعرض للقفل، وسوف يشهد مطار رفيق الحريري أحداث شغب وفوضى وسيكون موظفو المطار في قلب الحدث، وسوف ينجح محمد الحوت رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط في حل تلك للمشكلة وسوف يجد حلاً.

وتوقعت أن المهاجرين خارج البلاد سوف يعودون لدولتهم لبنان ويقيموا فيها وسوف ينشأون شبكة استثمارات ناجحة.

وأشارت ليلى عبد اللطيف أن عام 2023 سوف يشهد ظواهر غريبة مثل اختفاء بعض المدن وفي عام 2024 و2025 ستهاجم بعض الحيوانات المفترسة الإنسان.

ونفت ليلى عبد اللطيف قيام حرب عالمية ثالثة هذا العام لكنها توقعت أن تشهد بعض الدول العربية بعض الكوارث الزراعية وظهور أزمات بالغة في الغذاء، كذلك توقعت حدوث حرائق ومشاهد نيران بين الناس في بعض الدول العربية الأخرى.