انت الان تتابع خبر الفلكية الخطيرة ليلى عبد اللطيف تثير الخوف والهلع مجدداً: "هذه الكارثة ستحدث قريبًا قبل نهاية العام فخذو حذركم فقد احذر من انذر.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف الرعب عند الجمهور مجدداً، حيث تنبأت بحدوث كارثة بشرية خلال الشهور القادمة وقبل انتهاء العام.ليلى عبد اللطيف تنبأت بظهور وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن وطالبت الجميع بتخزين الغذاء والدواء وحذرت من الأيام القادمة.وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطي

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.