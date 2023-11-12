انت الأن تتابع خبر زلزال سيمحي إسرائيل من الخارطة خلال الساعات القادمة.. هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول توقعات سابقة للفلكية ليلى عبد اللطيف تنبأت فيها بحرب كبرى يشنها حزب الله على إسرائيل في نهاية 2023.

يأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال فيها إن على إسرائيل أن توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة لأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة.

وأضاف عبداللهيان اليوم في إيجاز للصحفيين في بيروت بعد لقائه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن "حزب الله أعد عدة سيناريوهات تصعيدية من شأنها إحداث زلزال في إسرائيل.. سيغير ذلك خارطة الأراضي المحتلة".

وكانت توقعات ليلى عبد اللطيف تحققت بحذافيرها حيث سبق وأن توقعت الأحداث الجارية في فلسطين.