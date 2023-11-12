انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تصعق العالم وتكشف أخطر واسؤ ما سيحدث في مصر والسعودية بداية 2024.. تفاصيل اشعلت غضب وفزع الملايين. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت معدلات البحث من قبل العديد من الناس حول العالم، عن خبيرة الأبراج وعلم الفلك اللبنانية ليلي عبداللطيف، وأبرز توقعاتها، وذلك مع اقتراب عام 2023 من نهايته، وبعدما توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بعض الأمور التي تخص اقتصاد ومستقبل العالم في 2024، ومن خلال موقعنا بلد نيوز، سنتعرف علي توقعات ليلي عبداللطيف الأخيرة.

توقعات ليلى عبد اللطيف3202

تمتلك خبيرة علم الفلك ليلي عبداللطيف قدرة في توقع الأحداث البارزة والتي لها تأثير في العالم من خلال علم الأبراج، والذي جعله الأمر الجاذب للمتابعة من قبل العديد من الناس حول العالم، وذلك لمعرفة أهم وأخر توقعاتها للعالم، كما توقعت ليلي عبداللطيف لعام 2024 العديد من الاحداث حول العالم، والتي تتمثل في

أن الجميع سوف يعيش في حالة مستقرة وتنتهي جميع الحروب من العالم وخاصة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بعد وقوع الكثير من الخسائر المادية والبشرية .

وجود الكثير من الاضطرابات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا

استمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كلفه ذلك من أرواح.

حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والكثير من الأمطار خلال شتاء 2024. توقعت أيضاً ظهور أمراض جديدة ومتحورة في عام 2023

توقعات ليلي عبداللطيف التي تحققت

كما صرحت ليلي عبداللطيف عن العديد من التوقعات والتي تحققت خلال الفترة الماضية، وهي :

اندلاع الحرب بين روسية واكرانيا في عام 2022.

تقديم استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

فوز ماكرون في الانتخابات وحصوله علي الرئاسة في أبريل 2022.

ومن أبرز توقعاتها فوز بايدن في الانتخابات وحصوله علي الرئاسة في نوفمبر 2022.

توقعات ليلي عبداللطيف لمصر

أشارت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف إلى بعض التوقعات التي تخص مصر، والتي منها :

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

كما توقعت إطلاق مشاريع بنية تحتيةزادت معدلات البحث من قبل العديد من الناس حول العالم، عن خبيرة الأبراج وعلم الفلك اللبنانية ليلي عبداللطيف، وأبرز توقعاتها، وذلك مع اقتراب عام 2023 من نهايته، وبعدما توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بعض الأمور التي تخص اقتصاد ومستقبل العالم في 2024، ومن خلال موقعنا بلد نيوز، سنتعرف علي توقعات ليلي عبداللطيف الأخيرة.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

تمتلك خبيرة علم الفلك ليلي عبداللطيف قدرة في توقع الأحداث البارزة والتي لها تأثير في العالم من خلال علم الأبراج، والذي جعله الأمر الجاذب للمتابعة من قبل العديد من الناس حول العالم، وذلك لمعرفة أهم وأخر توقعاتها للعالم، كما توقعت ليلي عبداللطيف لعام 2024 العديد من الاحداث حول العالم، والتي تتمثل في

أن الجميع سوف يعيش في حالة مستقرة وتنتهي جميع الحروب من العالم وخاصة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بعد وقوع الكثير من الخسائر المادية والبشريةوجود الكثير من الاضطرابات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا

استمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كلفه ذلك من أرواح.

حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والكثير من الأمطار خلال شتاء 2024. توقعت أيضاً ظهور أمراض جديدة ومتحورة في عام 2024.

توقعات ليلي عبداللطيف التي تحقق

كما صرحت ليلي عبداللطيف عن العديد من التوقعات والتي تحققت خلال الفترة الماضية، وهي :

اندلاع الحرب بين روسية واكرانيا في عام 2022.

تقديم استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

فوز ماكرون في الانتخابات وحصوله علي الرئاسة في أبريل 2022.

ومن أبرز توقعاتها فوز بايدن في الانتخابات وحصوله علي الرئاسة في نوفمبر 2022.

توقعات ليلي عبداللطيف لمصر

أشارت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف إلى بعض التوقعات التي تخص مصر، والتي منها :

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

كما توقعت إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة. جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.