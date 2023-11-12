انت الان تتابع خبر العبقري ميشال حايك يوجه رسالة هامة للشعب المصري: "المفاجأة ستحدث في شهر نوفمبر"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زفّ الفلكي الشهير ميشال حايك بشرى سارة للشعب المصري وذلك عبر توقعات جديدة لشهر نوفمبر القادم وماسيحدث خلال الفترة المقبلة.

وقال حايك في توقعاته عن مصر: "مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر في سد النهضة".

وزف حايك البشرى للشعب المصري متوقعاً ازدهار اقتصادي في مصر لينهض الجنيه المصري من جديد.

وأضاف حايك: "شخصيات مصرية حديثة سيتم تكريمها بأسماء في الشوارع ونصب تذكارية وتماثيل".

وتوقع الفلكي اللبناني كشف أيدي شريرة تحاول سرقة أهم القطع المصرية القديمة والثمينة.

يذكر أن توقعات ميشال حايك لمصر ولباقي الدول العربية ما هي إلا توقعات وليست تحليلات، وهي أحداث ليس بالضرورة أن تقع كما تنبأ بها المنجم اللبناني.

وميشال حايك هو فلكي لبناني من بلدة "بيت شباب" المتنيّة، درست في مدارس المنطقة، وترك لبنان في ثمانينات القرن الماضي وتنقل بين عدد من الدول، حتى عاد إلى لبنان عام 1999 وقرر الاستقرار فيه.