انت الان تتابع خبر ابتعدو عن الشر.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة نارية وتكشف بكل شجاعة عن توقعات خطيرة ومفزعة .. هاذا ماسيحدث بعد ايام فقط؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها للفترة القادمة، حيث أكدت أنه سيحدث كارثة بشرية وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر.

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

كما أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها شدة البرد وتسبب حالات اغماء على الفور، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللي توقعتها.