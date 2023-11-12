انت الان تتابع خبر الحزن في قطر والفرح والزغاريد في السعودية.. مصير صادم وغير متوقع للإعلامي الشهير “فيصل القاسم” وقناة الجزيرة تعلن الحداد.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكر موقع "قطر توداي" أن قوات الأمن قد ألقت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، بسبب انتقاده لعدم تغطية القناة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه. ويعتبر هذا الحدث مصدر للحرج للقناة ولقطر نفسها.

تم تداول خبر اعتقال فيصل القاسم في عدد من المواقع الإخبارية العربية، واستندت هذه التقارير إلى موقع "قطر توداي"، الذي زعم أيضًا أن الجزيرة قد أوقفت فيصل القاسم عن العمل بعد تلقيها أوامر عليا بذلك. وقام محرر موقع "بوابة الخليج" بالتحقق من صحة الخبر المتداول وتبين أنه اشاعة قديمة تم تداولها قبل عامين، عندما أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرًا بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. ويجب التأكيد أن فيصل القاسم هو إعلامي سوري يحمل الجنسية البريطانية وله برنامج حواري مثير للجدل على الجزيرة. كما أنه الأخ الشقيق للفنان مجد القاسم.

في عام 2001، تم سؤال فيصل القاسم عن إيمانه وأجاب بأنه دروز. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأ فيصل القاسم في إظهار توجه إسلامي بعض الشيء، مما جعل الكثير من الناس يعتقدون أنه قد تحول إلى الإسلام.