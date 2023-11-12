بالصوت والصورة .. انجي خوري ولعت النت بفيديو فاضح بين احضان رجل أعمال شهير

تم تسريب مقطع فيديو للفنانة انجي خوري وهي ترقص بقميص نوم احمر عاري مع رجل أعمال شهير. وقد أثار الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم العديد من النشطاء الفنانة ووصفوا رقصها بأنه "فاضح".

وقارن البعض بين رقص انجي خوري ورقص الفنانة المصرية سما المصري، حيث قال البعض أنهما متشابهتان في حركاتهما الراقصة الجريئة.

نشرت انجي خوري فيديو على حسابها على تطبيق تيك توك، وهي ترقص بوصلة بالقميص الأحمر. الفيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه غير لائق، بينما اعتبر البعض الآخر أنه مجرد رقص عادي.

في الفيديو، تظهر انجي خوري وهي ترتدي قميصاً أحمر ضيقاً، وهي ترقص بوصلة على أغنية "أنا بعشقك" للفنان اللبناني جورج وسوف. حركات الرقص التي قامت بها انجي خوري كانت جريئة للغاية، حيث كانت تتحرك بطريقة مثيرة للغاية.

الفيديو أثار غضب العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه غير لائق، وطالبوا بمحاسبة انجي خوري. البعض الآخر اعتبر أن الفيديو مجرد رقص عادي، وأن انجي خوري حرة في فعل ما تريد.