انت الأن تتابع خبر اجمل مذيعة سعودية في قناة “العربية” تخرج عن حدود الأدب واللباقة وتستفز دولة “خليجية” امام الجميع ومدير القناة يحيلها لـ التحقيق بعد مافعلت هذا الشي المخجل والمعيب...فضيحة اعلامية كبرى.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استفز تعليق ساخر من مذيعة سعودية على قناة “العربية”، شرائح واسعة من الكويتيين الذين رأوا في ربطها بلادهم بخفض قطر أسعار الخمور، إساءة بالغة.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان حول التعليق الساخر إنها تواصلت مع قناة “العربية” لتدارك الخطأ، وأضافت أن “الكويت دائماً ما تسعى إلى وحدة الموقف الخليجي، وتجاوز الخلاف بين الأشقاء”، مؤكدة حرص بلادها على النأي بنفسها حتى لا تكون طرفاً في ما وصفته “بالحملات”.

تعليق المذيعة

وكانت المذيعة في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” سارة دندراوي قالت في تعليق على خبر “تخفيض المشروبات الكحولية في قطر” أنها تود أن تسمع تعليقاً “من أصحابهم في الكويت” على الخبر. في إشارة منها إلى المتعاطفين مع تنظيم “الإخوان المسلمين” في الكويت، ممن يتضامنون مع الكثير من مواقف الدوحة، في حين يتحاملون في نقدهم على بلاد المذيعة السعودية، حيث تثير فعاليات هيئة الترفيه في أنحاء البلاد انتقادات بعض الأطراف الخليجية.

وفي خطوة عملية قامت وزارة الإعلام، بحسب بيانها، بالتواصل مع المسؤولين في قناة “العربية”، عبر مكتبها في العاصمة الكويت، مطالبة إياهم بـ”تدارك الخطأ فوراً”، لكنها أكدت احترامها حرية التعبير، والعمل الإعلامي المهني الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.

“كلنا سارة دندراوي”

وفي رد من دندراوي في حلقة برنامجها اليوم على ما اعتبره الكويتيون إساءة في وسائل التواصل الاجتماعي، قالت “كنت أقصد المتحمسين لقطر منهم الذين يتغافلون عمّا يحدث فيها بينما لا يترددون في مهاجمة السعودية في حال تشابهت المواقف والقرارات”.

وكان سعوديون وكويتيون أطلقوا وسماً للتفاعل مع المذيعة، تحت عنوان “كلنا ساره دندراوي” دافعوا فيه عن موقف الإعلامية، التي رفضت التعليق على سؤال “اندبندنت عربية” قائلة إنها تكتفي بما أوردته في حلقتها اليوم الأحد.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للمذيعة السعودية، وقال تركي الموسى في تغريدة له “المذيعة تنقل الأحداث بكل تجرد وحيادية ” وهو الأمر الذي اعتبره مغرد أخر “خطأ شنيعاً ويجب محاسبتها”