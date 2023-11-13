انت الأن تتابع خبر الخسارة ستكون كبيرة انتبهوا لاطفالكم وقد احذر من انذر.. ليلى عبد اللطيف تصدم الجمهور بتوقع مرعب ومزلزل.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت الفلكية ليلى عبد اللطيف الجمهور بتوقع مرعب اثار الخوف عند الجميع، حيث كشفت عن وباء قاتل سيصيب الكثير من الأطفال.

ليلى عبد اللطيف أكدت ان انتقال هذا الوباء سيكون سريعا بين الاطفال في المدارس، حيث أكدت على الأهل أخذ الحيطة والحذر والانتباه على ابنائهم.

أكدت ليلى عبد اللطيف انها حذرت الجميع دون استثناء، وحان الان تحقق توقعاتها، مشيرة أنه فات الاوان وتوقعاتها ستصيب الملايين من البشر حول العالم.

نصحت ليلى عبد اللطيف المواطنين في معظم دول العالم، بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال