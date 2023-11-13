انت الأن تتابع خبر توقعات "مرعبة" من العرافة العمياء الشهيرة "بابا فانغا".. هذا ما ينتظرنا في اواخر 2023! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت العرافة، التي توفيت عام 1996 أي منذ نحو 25 عاماً، تفكك الاتحاد السوفياتي، بالإضافة إلى كارثة تشيرنوبل وبلغت صحة توقعاتها 85%، كما نبهت إلى حدوث مجموعة من الكوارث الطبيعية في 2021 مثل الفيضانات والزلازل وغيرها.

كما تنبأت أنه في عامنا الحالي يتولى تنين حكم الكوكب، وكانت تلك الأخيرة من أغرب توقعاتها، وطرحت توقّع آخر بشأن ظهور علاج للنجاة من مرض السرطان.وذكر الموقع الإخباري الهندي lokmat، أن العرافة توفيت لكن كلماتها وتنبؤاتها لا تزال تتحقق.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن تلك المرأة تشتهر بصورة كبيرة في روسيا ودول شرق أوروبا، حيث أنها تنبأت بالأحداث الإرهابية في الولايات المتحدة، التي وقعت في 11 أيلول 2001، بالإضافة إلى تنبؤها بانتخاب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما وغيرها.

فيما سلط الموقع الضوء على تصاعد توقعات جديدة للعرافة، تسردها المُنجمة سوزان تايلور، بشأن الأحداث التي ستقع خلال العام المقبل 2024.

حيث لفتت العرافة العمياء "فاتغا" إلى وقوع أحداث تتسبب في الكوارث التي ستصيب الأرض بالدمار، وتشمل: نوبات من الفيضانات تضرب العديد من الدول كالدول الآسيوية بالإضافة إلى أستراليا.

كذلك، مركبات فضائية تغزو الأرض وتوجّه ضرباتها نحو بعض الدول وتأخذ البشر كأسرى لديهم، وأيضا هناك فريق من الباحثين سيكتشف فيروساً مميتاً في صربيا، وبفعل الاحتباس الحراري ستزيد نسبة الفيروسات لتخرج الأوضاع عن السيطرة