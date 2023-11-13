انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف توجه رسالة هامة للجمهور: "انتظروا المفاجأة في الشهر القادم"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت ليلى عبد اللطيف بتقديم توقعاتها في عام 1979، وهي عرافة لبنانية ولدت في بيروت عام 1956.

وكانت أول امرأة في لبنان تقدم برامج تلفزيونية عن الأبراج والتوقعات الفلكية، التي تستند فيها إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك علم التنجيم والأرقام والرؤى.و تنبأت أيضا في توقعاتها لدولة لأردن، استمرار الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، مع احتمال حدوث تغييرات في الحكومة، كما تتوقع تفاقم أزمة المياه في الأردن، مما سيؤدي إلى نقص في المياه الصالحة للشرب.

وتتوقع أيضا زيادة الهجرة غير الشرعية إلى الأردن، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الأردنية،