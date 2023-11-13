انت الأن تتابع خبر كيكة ليلة رأس السنة المميزة واللذيذة ولا ألذ لتحضريها بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واحدة من الحلويات المميزة جداً للإحتفال مع الاسرة والأصدقاء بهذه الليلة المميزة والرائعة هي كيكة ليلة رأس السنة التي تعد من أهم الأطباق لهذا اليوم، سنقدم بالتفصيل طريقة عمل هذه الكيك بكل سهولة في المنزل لتستمتعي أنتي وأسرتك بأطيب الأطباق من صنع يدك، تابعونا في الفقرات التالية بالتفصيل.

مكونات كيكة ليلة رأس السنة المميزة

كوبان ونصف من كريمة الخفق.

كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزبدة طربة بحرارة المطبخ.

كيلو إلا ربع من الشوكولاتة الداكنة قطع.

ثلاث ملاعق من الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا.

سبع حبات بيض أحمر

رشة خفيفة من الملح.

طريقة عمل كيكة ليلة رأس السنة خطوة بخطوة

في وعاء عميق نضع البيض مع رشة الملح الفانيليا والسكر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط.

في وعاء أخر ننخل كمية الدقيق ثمَّ نضيفه إلى خليط البيض على ثلاث دفعات مع التقليب برفق فب كل مرة من أسفل إلى أعلى مع إضافة الزبدة المذابة ونخلطهم مع المكونات جيداً.

نصب العجينة في صينية خبز “صاج رفيع” مبطنة بورق الخبز ثمَّ ندخها في الفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة عشر دقائق فقط ثمَّ نخرجها من الفرن وفوراً نغطيها بمنشفة إلى وقت الحشي.

لعمل الحشو: نقوم بإذابة الشوكولاتة على حمام بخار أو الميكروويف لثواني.

في قدر صغير نسخن كريمة الخفق والزبدة حتى يغلوا ثمَّ نضيفها إلى الشوكولاتة بالتدريج مع التقليب المستمر ثمَّ ترك الخليط حتى يبرد.

نفرد كمية من الحشو على الكيكة ثمّ نقوم على شكل إسطواني مثل السويسرول.

نقطع جزء من طرف الإسطوانة ونلصقها بالجانب بقليل من خليط الحشو.

ثمّ نغطي الجذع بالكامل بطبقة الخليط المعد وتزيينه على شكل الخشب بواسطة الشوكة وبذلك يكون جاهزة للتقديم بعد أن يبرد قليلاً.في الثلاجة ويتماسك.