طريقة عمل عجينة الكريب مثل المطاعم واسرار نجاحها

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رياض - احمد صلاح - الكريب من الوصفات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار ويتكون من عجينة رقيقة يتم طهيها على طاسة مسطحة ثم تحشى بمجموعة متنوعة من الحشوات الحلوة أو الحادقة كما أنه يمكن صنع الكريب في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل عجينة الكريب واسرار نجاحها بدلا من شرائها من المحلات او المطاعم.

طريقة عمل عجينة الكريب

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب الدافئ.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بخلط ملعقة من الدقيق والحليب والملح والسكر.

يتم إضافة البيض ويتم خفقة جيدا حتى تمتزج المكونات.

ثم بعد ذلك اتركي العجينة جانب لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر.

ثم بعد ذلك سخني طاسة تيفال غير لاصقة على نار متوسطة.

ثم بعد ذلك يتم إضافة القليل من الزيت أو الزبدة إلى الطاسة.

ثم بعد ذلك ضعي مقدار من العجينة في الطاسة.

ثم بعد ذلك اطهي الكريب لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى ينضج.

ثم بعد ذلك كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من كمية العجينة.

أسرار نجاح عجينة الكريب

هناك بعض الأسرار التي تجعل عجينة الكريب هشة وخفيفة ومنها يجب استخدام دقيق أبيض ناعم للحصول على عجينة ناعمة وخفيفة ثم يتم استخدام حليب دافئ لضمان ذوبان السكر والملح جيدًا ثم بعد ذلك يتم ترك العجينة جانب لمدة 30 دقيقة قبل الطهي لضمان نجاحها ثم بعد ذلك استخدام طاسة تيفال غير لاصقة لمنع الكريب من الالتصاق ثم بعد ذلك يتم دهن الطاسة بالقليل من الزيت أو الزبدة قبل كل كمية من العجينة كما أنه يمكن عمل الكريب باكثر من حشوات سواء حادق أو حلو