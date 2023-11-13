انت الان تتابع خبر معجزة ربانية أعادة الأمل للملايين…هذه الشجرة تزرع بشكل كبير وبرخص التراب تخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل وعشرات الفوائد الاخرى ..تعرف عليها؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -مواطن سعودي كشف عن اسم شجرة تبعد البعوض عند زراعتها في المنازل وتقلل من مستوى السكر في الدم. قال المواطن: “نجحت تجربتي في زراعة شجرة النيم في الرياض”، موضحًا أن شجرة النيم تعمل كمانع طبيعي للبعوض، وأضاف: “أوراق شجرة النيم تقلل من مستوى السكر في الدم”، مشيرًا إلى أن الهواء في الصيف يكون منعشًا بسبب أوراق الشجرةالنيم الشائع أو النيم الهندي، أو الأزاديراختا الهندية، هو شجرة من جنس النيم في عائلة الأزاديراختا، في الهند، يُلقب بـ “صيدلية القرية”، حيث أنه شجرة معروفة هناك لفترة طويلة، وتتميز بقدرتها على تنقية التربة من الملوحة، إنها شجرة معمرة يمكن أن تصل عمرها إلى 180 عامًا، وفي الغابات يمكن أن يمتد عمرها إلى 200 عام.الوطن الأصلي للنيم هو مناطق الغابات والخشب في الهند وسريلانكا، ويُعرف في الهند بـ “(المرجوش)”، أُكتُشِفَت أشجار النيم أول مرة في شمال الهند، خاصة في منطقة تعرف باسم كارناتاكا، النيم متوسع أيضًا في المناطق الاستوائية ودون الاستوائية مثل إندونيسيا والسودان، ذكر العالِم النباتي الألماني شموترر في كتابه حول نبات النيم أن هذه الأشجار تم زراعتها في السودان منذ عام 1921. وقد انتشرت على طول مجرى النيل الأزرق والنيل الأبيضوفي الآونة الأخيرة تم زراعة ما يقرب من 4000 شجرة نيم في مصر، خاصة في منطقة الدلتا، وقد نمت بنجاح في المناطق الحارة.