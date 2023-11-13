انت الان تتابع خبر “ودعوا أحبابكم وصلوا بخشوع زمن الرعب اقترب”.. ليلى عبد اللطيف تفزع وتزلزل الجميع مجدداً بتوقعاتها المخيفة.. لن تصدق بشاعة ماسيحدت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زادت نسبة البحث عن الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على محرك جوجل وأبرز تنبؤاتها المستقبلية لشهر ديسمبر المقبل والتي بدت صادمة للجميع.

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” قائلة: “عملية اغتيال تصيب شخصية سياسية على سلم الطائرة، وهذا الحادث سيؤدي إلى الذعر والفوضى على أرض هذا المطار”.

وتنبأت عبد اللطيف بـ”سيناريو الحرب المقبلة على المنطقة ستتحول إلى البحر وتصبح حرب السفن والأساطيل، وسنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار”.

وأضافت: “حالات من الاستعداد الشديد سنراها في عدة مطارات حول العالم، وذلك بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي”.

واختتمت: “الكاميرات الموجودة في بعض المنازل والمحلات والشوارع والشركات حول العالم، بعضها سيصبح حديث المجتمع والإعلام، وذلك بسبب بعض الظواهر الغريبة والغامضة التي سيتم اكتشافها على هذه الكاميرات بالصدفة، وبعض كاميرات المراقبة سوف تلتقط مشاهد وصوراً لأشياء غريبة وغامضة وليس لها أي تفسير علمي”.