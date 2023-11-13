جننت العالم بجمالها وقوامها الأنثوي الصارخ الذي لايقاوم.. المذيعة السعودية الجديدة التي أثارت ضجة في العالم العربي ظهرت على الشاشة وجعلت ملايين الشباب مهووسين ويتمنون الزواج منها!

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الرياض - روايدا بن عباس - في الساعات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لصور الفنانة والمذيعة السعودية نيرمين محسن، مقدمة برنامج “وش صاير” على قناة SBC. لم يتوقف الإعجاب بجمالها الساحر وثقتها الكبيرة في النفس، حيث وصفها الكثيرون بأنها “الجمال السعودي على أصوله”. لم يكتفِ الشباب بذلك فحسب، بل أعربوا عن رغبتهم في الزواج بها.

نيرمين محسن، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، تتمتع بجمال عربي فريد وكاريزما لافتة. نجحت في تحقيق نجاح كبير في مجال الفن منذ بداية مشوارها في عام 2010 في التلفزيون السوري، ثم عادت إلى وطنها للمشاركة في العديد من الأفلام والمسرحيات والبرامج والمسلسلات التي جمعت لها قاعدة جماهيرية تفوق المليون متابع على انستغرام.

كانت أولى أعمالها مسلسل “أبو جانتي ملك التكسي” في عام 2010، وبعد غياب لمدة عامين، عادت بقوة في مسلسل “واي فاي” بأجزائه الثلاثة. ثم قدمت فيلم “المجهولة” في عام 2013، وتابعت في عام 2014 ببرنامج “فايف جي” ومسلسلات “سقف واحد” و”تذكرة داوود” و”الحب سلطان” و”أنيسة الونيسة”، بالإضافة إلى مسرحية “بنات الأكاديمية”.

فتحت لها هذه الأعمال الباب للمشاركة في مسلسلات أخرى في عام 2015، مثل “شبيه الريح” و”سوبر محصل” و”بقايا ألم” و”انكسار الصمت” و”الفصلة”. وفي عام 2016، واصلت مشوارها بمسلسل “واي فاي” في جزئه الرابع، ومسلسلات “مكان في القلب” و”مستر كاش” و”شد بلد” و”دكتوراه في الحب” و”حريم بوسلطان” و”حارة الشيخ”.جننت العالم بجمالها وقوامها الأنثوي الذي لايقاوم.. المذيعة السعودية الجديدة التي أثارت ضجة في العالم العربي ظهرت على الشاشة وجعلت ملايين الشباب يتمنون الزواج منها!!

في عام 2017، شاركت في مسرحيتي “مغتر ومفلس” و”سوبر كيوت”، وكان لي أيضًا دور في مسلسل “طماشة” في الجزء السادس وفي سناب شاف. وفي عام 2018، شاركت في عدة مسلسلات مثل “عوض أباً عن جد” و”صيف بارد” و”دار الزين” و”بدون فلتر”. وأيضًا كان لي عدد من المسلسلات في عام 2019، مثل “حالتنا حالة” في الجزء الثاني و”يلا نسوق” و”سوق الدماء” و”سريع سريع” و”أيام العسل” والجزء الثاني من “العاصوف”. وبفضل هذه الأعمال، اكتسبت شهرة واسعة في الوطن العربي

وفي عام 2020، شاركت في مسلسلات “مامجي” و”حنين” و”مليار ريال”، وأيضًا في فيلم “الحوت الأزر

كشفت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن سبب عدم زواجها حتى الآن، على الرغم من كونها من النساء الرومانسيات اللاتي يتمنين الحب والارتباط بشريك يملك قلبهن وعقلهن.

وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي علي العجمي عبر تطبيق يوتيوب، بالرد على سؤاله حول سبب امتناعها عن الزواج وعدم إقامة علاقة رسمية، على الرغم من جمالها وروحها المرحة، أنها ترغب في الارتباط بناءً على الح

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من عروض الزواج، ولكنها لم تشعر بالحب تجاه أي منهم. قالت: “تلقيت العديد من عروض الزواج، ولكن للأسف، لم يكن هناك حب من جانبي. بصراحة، لا أقول للنساء أو للأشخاص أن يكونوا مثلي. في بعض الأحيان، يتداخل الأمر على الناس ويعتقدون أنه يجب أن يكونوا مثلي. لا، هذا هو قراري الشخصي. أرغب في الارتباط فقط إذا كان هناك حب في قلبي”.

وأشارت نيرمين محسن إلى أنها واحدة من الأشخاص الذين وقعوا في الحب مرة واحدة في الماضي، ولكن الأمور لم تكتمل ولم تتحقق علاقة عاطفية بسبب أنها كانت تعيش تجربة حب من جانب واحد. قالت: “كان هناك حب، ولكن كان بعيدًا جدًا”.