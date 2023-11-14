انت الأن تتابع خبر كوارث طبيعية قاتلة وحرب أهلية طاحنة.. ليلى عبد اللطيف تٌفصح وهي تبكي عن تنبؤات سوداوية تثير القلق في الأيام القادمة.. التزموا منازلكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليلى عبد ولكن ليس هذا فحسب، فقد حذرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف من وقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، ومن بين هذه الأحداث هو انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا. وتوقعت أن يؤثر هذا الوباء على التعليم والعمل عن بعد، مما يجعلها توقعًا مرعبًا ومثيرًا للاهتمام في نفس الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت ليلى عبد اللطيف بوادر حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب بعض الأحداث البارزة التي قد تحدث في المستقبل. وتشير توقعاتها إلى أن الإعلام سيتجه نحو ولاية تكساس في هذا السياق. كما توقعت حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.

باختصار، ليلى عبد اللطيف هي عالمة فلك موهوبة ومتميزة، تتمتع بقدرة فائقة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

توقعاتها المدهشة والدقيقة تجعلها مرجعًا مهمًا للعديد من الأشخاص الذين يثقون في قدرتها على قراءة النجوم وفهم رسائلها من المثير للاهتمام متابعة توقعاتها في المستقبل ومدى تحققها.

اللطيف، عالمة الفلك المشهورة، اشتهرت بتوقعاتها المذهلة التي تحقق بعضها بالفعل، مما جعلها تحظى بثقة متابعيها في جميع أنحاء العالم العربي. فقد تنبأت باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وهو أمر حدث بالفعل وأثبت صحة توقعاتها.