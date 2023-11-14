العرافة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف عن حل لكل من يخاف من توقعاتها

انت الأن تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف عن حل لكل من يخاف من توقعاتهاوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الفلكية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف مفاجأة جديدة للجمهور بعدما وجهت رسالة لكل من يخاف من توقعاتها التي تطلقها من وقت لاخر.

ليلى عبد اللطيف قالت أن توقعاتها التي أصابت بها كانت مجرد صدفة وليست كلها حتمية الوقوع على أرض الواقع.

وكانت الفلكية ليلى عبد اللطيف قد كشفت أن فصل الشتاء القادم سيكون الأخطر على مر الاطلاق، الأمر الذي فاجأ الجمهور حول العالم.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.