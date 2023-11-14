انت الان تتابع خبر أخيراً انكشف السر الخفي.. لن تصدقوا من تكون ليلى عبد اللطيف وميشال حايك ومن يقف ورائهم..تفاصيل لاول مرة.!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تحقق بعض توقعات الفلكيان الشهيران ليلى عبد اللطيف وميشال حايك، أصبح العرافان اللبنانيان من أشهر الشخصيات في الوطن العربي.

الإعلامية والمتنبئة اللبنانية ماغي فرح هاجمت ميشال حايك وليلى عبد اللطيف مؤخراً وصدمت الجمهور بعدما كشفت من يقف وراء توقعاتهما.

اعتبرت الاعلامية اللبنانية ماغي فرح أن توقعات ميشال حايك وليلى عبد اللطيف هي نتاج معلومات استخباراتية، مشيرة الى انها “لا تصدق ان الهاماً يأتيهما”.

وأكدت ماغي فرح رفضها الاستخفاف بعقول الناس واحتقارها على حد قولها.

ميشيل حايك هو متنبئ لبناني ثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية والتي يطلقها في شهر 12 من كل عام، يرى العديد من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب في العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف. بدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب

وليلى عبد اللطيف عرافة لبنانية ولدت في 17 يناير 1958 في بيروت، لأسرة مسلمة وهي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية لأم لبنانية وأب مصري كان شيخاً كبيراً ومفتياً في الجامع الأزهر.

ماغي فرح هي إعلامية لبنانية ولدت في (29 سبتمبر1957) واشتهرت في مجال السياسة والصحافة وعلم التنجيم.

بدأت مسيرتها الإعلامية من خلال إذاعة “صوت لبنان” وهي لا تزال طالبة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية عام 1977.

وبعد تخرجها عام 1979 برزت كمقدمة في قسم الأخبار والبرامج السياسية وكانت أول لبنانية تتولى رئاسة قسم الأخبار، وساهمت مع زملاء لها في ترسيخ مدرسة جديدة في لغة الإعلام تعتمد على “العربية البيضاء” أي بين الفصحى والعامية، المعتمدة في وسائل الإعلام اللبنانية.

قررت أن تلتحق بمعهد الدراسات الفلكية في فرنسا لتصبح محترفة في تحليل حركة الكواكب وتأثيرها على الأرض، عانت كثيرا من استخفاف الناس بعلم الفلك وتوقعاتها، لكنها لم تيأس حتى أصبحت الأولى خاصة بعد تنبؤاتها التي لا تخطئ في أغلب الأحيان، لتصبح ما أهم عالمات الفلك في الوطن العربي