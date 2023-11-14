انت الأن تتابع خبر “هتقولي أنا ازاي معملتش كدة من زمااان”.. سر حفظ الخضروات في الثلاجة لمدة شهر وهتفضل زي ماهي خضراء وطازجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كل ربة منزل تقع في مشكلة انها تقوم بشراء خضروات كثيرة وتحتاج إلى تخزينها، ولكنها لا يتوفر لديها الطريقة الصحيحة لتخزين الخضروات دون أن تصفر او تغير لونها أو تتلف عموماً. لذلك نقدم لكم اليوم من خلال “بوابة مولانا” الطريقة الصحيحة لتخزين الخضار في الثلاجة لفترة طويلة دون أن يحدث لها اي تاثير، طريقة سهلة وبسيطة إذا قومتي بتنفيذ الخطوات بالظبط، سوف تحصلي على خضار طازج في كل وقت شبت بقدونس كزبره أي من الخضروات التي تستخدميها في الكثير من الاكلات.

طرق حفظ الخضروات والفواكه من التلف لفترة طويلة

الطريقة تحتوي علي غسل الخضروات جيداً جداً ويتم تجفيفها جيدًا جدا جداً.

ثم وضعها في برطمان زجاجي مع معلقة معدنية لامتصاص الرطوبة.

وبعد ذلك يتم إغلاق البرطمان ووضعه في باب الثلاجة.

نصائح حفظ الخضروات في الثلاجة

يجب أن تقومي بتنظيف الخضار جيداً بطريقة سليمة.

بعد ذلك تقومي بتجفيف الخضروات بحيث انها تكون جافة تماماً ولا يوجد بداخلها أي ماء تلقيها.

بعد ذلك ضعيها في المصفاه لبضع ساعات حتى تجف تماماً. ثم بعد ذلك احضري ملعقة صغيرة التي تستخدمها في طهي الشاي.

ثم احضري برطمان نظيف وجاف وضعي بداخله الخضروات التي تحتاجي إلى تخزينها.

ثم بعد ذلك ضعي في وسط الخضروات الملعقة الصغيرة واقفلي البرطمان بحكمة وضعيه في الثلاجة.

سوف يكون لديك مخزون من الخضروات الطازجة في كل وقت التي تحتاجيها في جميع الاكلات التي تقومي بتحضيرها لعائلتك أو لنفسك.

تجربة احد ربات البيوت لطريقة حفظ الخضروات

تقول قد فات شهر و أسبوع منذ أن اشتريت هذه الخضراوات، ويبدو أن هذه الفكرة فعالة حقا. إذ تظل الخضراوات طازجة كما لو أنها تم شرائها حالا دون أي تغيير في لونها إلى الأصفر.