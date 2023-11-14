انت الأن تتابع خبر الدوريتوس الجباااار”.. طريقة عمل الدوريتوس المقرمش في المنزل بالأطعمة المختلفة بدقيق الذرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اتجاه العديد نحو البحث عن بدائل صحية ولذيذة للمنتجات الجاهزة، خاصة بعد المقاطعة التي شهدتها الأسواق، يعد البعض يبحث عن وصفات منزلية للمنتجات الشهيرة كخطوة إيجابية، وفي هذا السياق سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الدوريتوس المقرمش في المنزل بشكل سهل ولذيذ، باستخدام مكونات من المنزل غير مكلفة وهذه الوصفة تقدم طعمًا شهيًا مثل الجاهز.

مكونات عمل الدوريتوس المقرمش في المنزل

ثلاثة أكواب من دقيق الذرة الأصفر.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 كوب ونصف من الماء الساخن.

زيت القلي.

الأطعمة التي يمكن إضافتها

شطة وليمون.

طعم الجبنة.

بابريكا وفلفل حلو.

كاتشب.

طريقة عمل الدوريتوس المقرمش

في محضرة الطعام، ضعوا دقيق الذرة والملح، وامزجوا جيدا أو باليد.

أضيفوا الماء تدريجيا واستمروا في التقليب حتى تحصلوا على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

اعجنوا العجينة باليد وشكلوها ككرة، ثم غطوها بكيس نايلون واتركوها لمدة نصف ساعة.

قسموا العجينة إلى كرات متوسطة الحجم أو صغيرة حسب الرغبة.

افردوا الكرة بين كيسين واضغطوا عليها حتى يتم فردها جيدا لتأكيد الشكل الدائري.

افرد العجينة بالنشابة ثم قطعها بشكل دائري رفيع أو مثلثات.

سخنوا مقلاة كبيرة واضيفوا كمية مناسبة من الزيت، ويتم قلي مثلثات الدوريتوس حتى تحصلوا على اللون الذهبي.

وضعوا المثلثات على ورق منديل للقضاء علي الزيت الزائد.

بعد ذلك، رشوا عليها طعم الجبنة، أو البابريكا والفلفل الحلو، أو طعم الشطة والليمون، أو الكاتشب حسب الرغبة ويمكن تقسيم الكمية بالكثير من الأطعمة.

تعتبر وصفة صنع الدوريتوس المقرمش في المنزل خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن بدائل صحية وشهية للمقرمشات الجاهزة، وباستخدام مكونات بسيطة يمكنكم الاستمتاع بمتعة طعم هذه المقرمشات الشهية، وباستخدام هذه الوصفة يمكنكم الاستمتاع بدوريتوس مقرمش في المنزل بنكهة منزلية لذيذة.