انت الأن تتابع خبر "أسوأ كارثة في التاريخ".. ليلى عبد اللطيف ترعب الجمهور بتوقعات مخيفة لشهر نوفمبر القادم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارعبت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما كشفت عن توقعاتها لشهر نوفمبر القادم، الأمر الذي شكل صدمة عند الجميع.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن هناك حدث وفاجعة كبيرة ستحدث خلال الأشهر القليلة القادمة، وستكون النتائج كارثية.

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

كما أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها شدة البرد وتسبب حالات اغماء على الفور، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللي توقعتها.