هدية مجانية من الله مهداة للعباده..نبته خارقة مارقة فعالة للغاية تعمل على خفض معدل الكوليسترول الضار بالدم وتنظم مستويات السكر بشكل فوري مذهل وفوائد أخرى لاتحصى.لا تتجاهلها

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الرياض - روايدا بن عباس - الميرمية هي نبات عشبي معمر ينمو في المناطق الجبلية ويزدهر في بلاد الشام. منذ القدم، تم استخدامها في علاج بعض الأمراض وتصنيع الأدوية.

وهناك فوائد صحية غير متوقعة لنبات الميرمية للصحة، ومن بين أبرزها خفض مستوى الكوليسترول والتحكم في مستوى السكر في الدم. إليكم ثمانية فوائد صحية لاستخدامات الميرمية، وهو نبات أساسي في المطابخ حول العالم.

١. غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي الميرمية على كمية صحية من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى كميات صغيرة من المغنيسيوم والزنك والنحاس وفيتامينات A و C.

٢. مليئة بمضادات الأكسدة

تحتوي الميرمية على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

٣. قد تدعم صحة الفم

تحتوي الميرمية على خصائص مضادة للميكروبات التي توجد في الحلق واللثة الملتهبة. وبالتالي، قد تدعم صحة الفم وتقلل من مشاكل اللثة والتهابات الفم.

٤. تخفف أعراض سن اليأثناء انقطاع الطمث، يعاني الجسم من هبوط طبيعي في مستوى الاستروجين. ويمكن أن يتسبب ذلك في مجموعة واسعة من الأعراض غير المرغوب فيها، مثل الهبات الساخنة والتعرق الزائد وجفاف المهبل والتهيج.

يُعتقد أن المركبات الموجودة في الميرمية لها خصائص مشابهة للأستروجين، مما يسمح لها بالترابط مع مستقبلات معينة في دماغك لتحسين الذاكرة وعلاج الهبات الساخنة والتعرق الزائد.

تشير الدراسات إلى أن الأعشاب الطبية المستخدمة في الطب البديل، مثل المريمية، قد تقلل من مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين في الجسم. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البشرية لتحديد فعالية هذا العلاج.

تشير الأبحاث إلى أن المريمية يمكن أن تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة. قد تعمل المريمية على تعزيز وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

تمتلك المريمية خصائص قد تساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار LDL في الجسم وزيادة مستويات الكولسترول الحميد HDL. وهذا يعني أن تناول المريمية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدمو

تشير الدراسات التي أجريت على الخلايا والحيوانات إلى أن المريمية قد تحتوي على مركبات تقاوم بعض أنواع السرطان. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البشرية لتأكيد هذا الأثر وتحديد الجرعات المناسبة.