انت الان تتابع خبر رسمياً.. أول تعليق من عصام الشوالي بعد "طرده" من قنوات بين سبورت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بطرد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، الأمر الذي ترك صدمة عند عشاق كرة القدم.

وترددت انباء في الساعات الماضية حول رحيل المعلق التونسي من القنوات القطرية، بعد مهاجمته اسرائيل ودعمه فلسطين أثناء تعليقه على احدى المباريات.

بجهته، أكد المعلق التونسي عصام الشوالي، استمراره في التعليق على المباريات عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، ونفي الشائعات التي ترددت حوله.

وكتب عصام الشوالي عبر شبكة "بي إن سبورتس": "موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء للتعليق على مباراة ايطاليا انجلترا.. كونوا في الموعد".

وكانت المقاومة الفلسطينية قد بدأت عملية "طوفان الأقصى"، السبت الماضي، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين في الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وفي المقابل، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عنيف ضد المدنيين غزة، كما أعلن الثلاثاء الماضي استدعاء 300 ألف جندي احتياط في عملية تعبئة ضخمة في غلاف غزة.