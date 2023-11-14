بوصلة رقص ساخنة .. أنجي خوري تستعرض مفاتنها بحركات إغراء مثيرة وبملابس داخلية فقط

نشرت العارضة السورية انجي خوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو لها أثناء رقصها في صالة منزلها.

وظهرت العارضة السورية في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أثناء رقصها بملابسها الداخلية بوضعية مثيرة للمشاهد.

وبدت بمظهر غير لائق وبإيماءات وحركات مثيرة وجريئة جدا أثناء تواجدها في صالة منزلها.

دائما ما تثير الجدل السورية انجي خوري بإطلالتها الجريئة والمثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة أعداد المشاهدات.

عرفت قبل سنوات قليلة بمحتواها الجريئ والفاضح نوعا ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وازدات شهرة بوقت قصير جدا من ظهورها على ساحات المواقع.

يذكر أن السورية انجي خوري ، هي عارضة وناشطة اجتماعية من مواليد عام 1997 مقيمة في سوريا ولبنان ، بدأت نشاطها وشهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2018 .

أطلقت مؤخرا أغنية جديدة لها عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب ، وتحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع .