انت الان تتابع خبر "انتظروا المفاجأة في الأرض المصرية".. ليلى عبداللطيف تحبس الأنفاس برسالة هامة للشعب المصري!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تحقق بعض توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أصبحت العرافة اللبنانية من أشهر الشخصيات في مصر والوطن العربي.

وبالتزامن اقتراب نهاية العام 2023، توقعت العرافة ليلى عبد اللطيف بعض الأمور التي تخص اقتصاد ومستقبل مصر في 2024 وتصدرت التريند من جديد.

ليلى عبد اللطيف توقعت فوز الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي.

وتوقعت انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

وفي الشأن العالمي توقعت ليلى عبد اللطيف إعلان حالة الطوارئ القصوى في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بسبب كوارث طبيعية.

كما توقعت بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة في مدينة تكساس الأمريكية، وتوجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتقول ليلى عبد اللطيف إنها تتمتع بما تصفه إلهاماً وهبة لا تملك لهما تفسيراً، حسب قولها. وتعزي ليلي عبد اللطيف توقعاتها التي لم تتحقق إلى كونها من البشر وأنّها قد تصيب وتخطئ، كما ترفض وصفها بالمنجمة.

ولم تنف ليلى عبد اللطيف تلقيها مقابلا ماديا نظير توقعاتها، بل تعتبر نفسها مستشارة تتعامل مع شركات وفئات مختلفة داخل الوطن العربي وخارجه، مثلها في ذلك مثل من يمارسون مهنا أخرى "الكل يشتغل بمقابل"، على حد تعبيرها.