انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف ترعب وتزلزل العالم بتوقعاتها الجديدة شهر نوفمبر الحزن سيعم والدماء ستصل للركب ..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف أن يكون شهر نوفمبر حزين للغاية، حيث ستشهد خلاله العديد من الدول الكثير من الأحداث المقلقة خصوصاً دولة لبنان حسب قولها.

وفي سلسلة توقعات جديدة نشرتها ليلى عبداللطيف عبر قناتها على اليوتيوب، دعت فيها المواطنين لتخزين الماء والدواء لأن المرحلة القادمة ستكون صعبة ومفزعة.

كما توقعت ليلى عبداللطيف أن تجتاح موجة من الخوف والرعب أمريكا، بسبب حادثة مؤسفة، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في الأشهر الأخيرة من 2023 أمام انتكاسة أشبه بالكار

واضافت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، أنها تتوقع أن تشهد الأشهر الأخيرة من 2023 انتشار أمراض تصيب المواشي والدواجن في عدد من دول العالم وهو ما سيؤثر على أسعار اللحوم والدواجن بشكل عام.

كما توقعت العرافة الشهيرة حدوث عملية اغتيال وسط أوروبا قد تطال شخصية بارزة مما سيولد الكثير من البلبلة وحالة الاستنفار وعلامات الاستفهام، موضحةً ان الشخصية المستهدفة ستكون دبلوماسية وليست عسكرية.

كوارث طبيعيه

توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن تشهد الأشهر الأخيرة من عام 2023، حدوث كوارث طبيعية في فرنسا و المانيا وايطاليا، وسوف يعلن على اثرها حالات الطوارئ في تلك البلدان.

كما توقعت ان تجتاح تركيا، فيضانات وأحداث مؤسفة، وهو ما سيثير الذعر والخوف في اوساط المواطنين، موضحةً إن الرئيس التركي سوف يعلن على اثر ذلك حالة الطوارئ في البلاد.

توقعات ليلى عبد اللطيف ل عام 2024 و 202

كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن تشهد الفترة الزمنية ما بين عامي 2024 و 2025 أحداث مؤسفة، داعيةً المواطنين لتخزين الماء والأدوية لمواجهة الأحداث العصبية التي سوف تشهدها بعض دول العالم.

واضافت أن هذه الفترة المقبلة سوف تكون من اصعب الفترات على جنوب لبنان، وخاصة مدينة صيدا ومحيطها، موضحة ان الأحداث المقبلة على مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير.

اما توقعاتها بشأن السودان، فكشف ليلى عبد اللطيف ان الفترة المقبلة قد تشهد محاولة اغتيال للفريق عبد الفتاح البرهان، او سوف تكون هناك مؤمرة تحاك ضده.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن يحوم الخطر حول قائد قوات الدعم السريع "حميداتي"

اغتيال في سلم الطائرة

ضمن سلسلة توقعاتها للفترة المقبلة، توقعت ليلى عبد اللطيف ان يتم اغتيال شخصية سياسية بارزة على سلم الطائرة وهو ما سيحدث ضجة كبيرة.

ولم تكشف ليلى عبد اللطيف، عن الشخصية المتوقعة أو اسم المطار، او الدولة التي ستحدث فيها عملية الاغتيال، واكتفت بالقول أن الحادثة ستثير ضجة كبيرة في المطار والكثير من البلبلة في تلك الدولة.

كما توقعت ان تعلن عدد من مطارات العالم حالات الطوارئ والتأهب القصوى بسبب حدث مؤسف وكارثي سيحدث في أحد المطارات.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن تشهد الفترة المقبلة حرب شرسه تنتقل إلى السفن في البحار وسيكون هناك يوماً أسوداً في تاريخ البحار.