انت الأن تتابع خبر القادم أسود وسيجعلكم تبكون وتنحون كالأطفال.. ليلى عبد اللطيف ترعب وتفزع العالم وتكشف عن أخطر 6 توقعات مزلزلة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، في سلسلة توقعاتها الجديدة عن أخطر 6 توقعات تنبأت بحدوثها خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها ستكون مفزعة وسوف تصدم الكثير وتجعلهم يبكون كالأطفال.

وأصبحت توقعات ليلى عبد اللطيف محل اهتمام الكثير من المتابعين، وذلك بعد تحقق بعض توقعاتها السابقة وحدوثها فعلاً على أرض الواقع، مثل الحرب في أوكرانيا والسودان وحريق قاعة الأفراح في العراق، وغيرها من التوقعات التي جذبت الأنظار نحو ليلى عبد اللطيف وجعل الكثير يأخذ تنبؤتها بمحمل الجد.كشفت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عن العديد من الأشياء التي تتوقع حدوثها في العام القادم 2024، ومن أبرز تلك التوقعات ما يلي:

• ظهور أمراض جديدة متحورة.

• استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

• اضطرابات سياسية بعدد من الدول.

• بوادر حرب أهلية داخل أمريكا.

• حدوث بعض الكوارث الطبيعية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

• توقعت اختفاء بعض الدول بين عامي 2024 و2025، وظهور حيوانات غريبة ومفترسه ستقوم بمهاجمة الإنسان.

أهم توقعات ليلى عبد اللطيف السابقة

هناك الكثير من التوقعات التي اطلقتها ليلى عبد اللطيف خلال الفترة السابقة، ومن أهم تلك التوقعات ما يلي:

• توقعت ليلى عبد اللطيف أن تكون سنة 2023 من السنوات الدموية والتي ستشهد الكثير من الأحداث المتغيرة والمثيرة.

• توقعت حدوث تغيير في بعض القوانين وبالمجتمع العربي على وجه الخصوص، كما أن تعمل بعض من الدول على إقامة عدد من المشاريع الداعمة للشباب.

• توقعت أن تدخل مصر في عالم السيارات الصديقة للبيئة.

• توقعت أن سوريا سوف تشهد انفراجه فيما يخص خدمات الغذاء والمياه والكهرباء، بل وسترتفع أسعار العقارات بها.