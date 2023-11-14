انت الان تتابع خبر هذا ماحدث في 11 نوفمبر دون علم أحد.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة لم يتوقعها الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسائل الجمهور عن الحدث الذي كانت الفلكية ليلى عبد اللطيف قد تنبأت بحدوثه في يوم 11 نوفمبر، حيث تعرضت للكثير من الانتقادات.

الفلكية العبقرية تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة وماهو حدث فعلا في فلسطين بسبب الحرب الجارية.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.