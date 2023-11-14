انت الان تتابع خبر اجمل مذيعة جزائرية..تفقد بوصلة الحياء والخجل وتفعل هذا الشيئ بكل جراءة وهى على البث المُباشر. وصدمت وفجرت غضب كلّ الجزائريين والعرب.؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول فيديو قديم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يتعلق بمذيعة جزائرية وتصرفاتها خلال البث المباشر

ووفقًا للتفاصيل التي ذكرتها مواقع جزائرية، فإن المذيعة شعرت بالارتباك بعدما تلقت رسالة عاجلة لتقرأها على الهواء أمام المشاهدين.

ومع ذلك، قررت عدم قراءة الرسالة وعدم استكمال النشرة الإخبارية، وانسحبت من قاعة التحرير واتخذت قرارًا بعدم العودة إليها.