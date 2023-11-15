انت الأن تتابع خبر فوائد مذهلة لعسل المانوكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مركز استشارات المستهلك بولاية بارفايا الالمانية، عن فوائد عسل المانوكا الذي يعد من أنواع العسل الأكثر قيمة وفائدة .

وأشار المركز الألماني إلى أن، عسل المانوكا يوفر عديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، لاحتوائه على مادة "ميثيل جليوكسال".



وأوضح المركز أن عسل المانوكا يساعد في علاج العديد من الأمراض مثل متاعب المعدة، والأمعاء، وأمراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الحلق.

ويتميز عسل المانوكا بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله من العسل الأكثر قيمة وفائدة.

كما يساهم استهلاكه في علاج الالتهابات الجلدية مثل السعفة، وحب الشباب، وفطريات القدم، وكذلك السحجات، واضطراب التئام الجروح .