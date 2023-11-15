انت الأن تتابع خبر عصائر مفيدة لتعزيز المناعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث البعض عن المأكولات والمشروبات الطبيعية التي تعزز جهاز المناعة وحماية الجسم من الاصابة بالامراض والفيروسات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء .



وهناك العديد من الطرق السهلة والفعالة لتعزيز المناعة هي تناول العصائر الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض.



ونشرت صحيفة Times of India، دراسة تحدثت فيها عن العديد من العصائر التي يمكن أن تقوي المناعة بفضل غناها بالمواد المغذية، مثل: الفيتامينات ومضادات الأكسدة.



وذكرت الدراسة أن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض، يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل ليعمل بشكل صحيح، بما في ذلك التغذية السليمة.



وأشارت إلى أن العصائر يمكن أن تكون طريقة رائعة لتعزيز المناعة، بحكم أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجهاز المناعي، بما في ذلك:



- الفيتامينات C و A و E، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف.



- الزنك، وهو معدن مهم لصحة الجهاز المناعي.



- البروتينات، والتي تساعد على بناء الخلايا المناعية.



وفيما يلي بعض العصائر التي يمكن أن تقوي المناعة:



- عصير البرتقال: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة.



- عصير الطماطم: يحتوي على فيتامين A، وهو فيتامين مهم لصحة الجهاز المناعي.



- عصير الكرز: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.



- عصير التوت: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز المناعة.



- عصير الجزر: يحتوي على فيتامين A، وهو فيتامين مهم لصحة الجهاز المناعي.



وأوضحت الدراسة أن هذه العصائر يمكن تناولها بمفردها أو خلطها معًا لصنع عصائر لذيذة وصحية. وبأنه من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام لتعزيز المناعة، بما في ذلك تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.



كما إنه من المهم ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم.



وأكدت الدراسة أن هذه العادات الصحية يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظام مناعي قوي وحماية الجسم من الأمراض .