انت الأن تتابع خبر حان موعد الكارثة.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأةةستجعل الدماء تقف بعروقك.. هذا ماكشفته وهي تبكي وترتجف من الخوف .! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن صمتها مجدداً وكشفت عن توقعاتها للأسابيع المقبلة، محذرة من أحداث مؤسفة في احدى الدول العربية وكوراث في دول أجنبية

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف إعلان حالة الطوارئ في دولة عربية بسبب أحداث مؤسفة خلال الأسابيع القليلة القادمة.وتحدثت عن انقلابات عسكرية وغير عسكرية في قارة إفريقيا وسنرى اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية وانتشار كبير للأمراض والأوبئة الخطيرة.

وقالت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب": " إن شهري نوفمبر وديسمبر ستكون خطيرة على بعض دول العالم، وتحمل الكثير من القلق على لبنان من الجنوب إلى الشمال".

وتابعت: "هناك موجة من الخوف والرعب تجتاح أمريكا بسبب أحداث مؤسفة، وستكون أمام انتكاسة أشبه بالكارثة".

ولفتت: "ستشهد تركيا فيضانات وأحداث مؤسفة، ما يثير الذعر بين السكان، لذا سيضطر الرئيس التركي إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد".

واستكملت: "الفترة المقبلة ستكون من أخطر الفترات التي ستشهدها منطقة الجنوب وخاصة مدينة صيدا، فالأحداث المقبلة قد تكون أسوأ وأصعب نتيجة تصاعد الاشتباكات، وتشمل أكثر من طرف فلسطيني".