انت الأن تتابع خبر “دلعي نفسك”.. وصفة طبيعية مذهلة للحصول علي رموش طويلة وقوية في أسبوع واحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رموش كثيفة وجميلة هي إحدى سمات الجمال التي تعطي جاذبية وتألقًا على العيون، ومع ذلك قد تواجه العديد من النساء تحديات في هدف هذا النموذج المثالي للرموش، سواء بسبب العوامل الوراثية أو الضرر الذي يسببه العوامل البيئية واستخدام المستحضرات التجميلية القاسية، ولحسن الحظ، يوجد طريقة طبيعية وفعالة يمكنك استخدامها في منزلك لتقوية وتكثيف الرموش في أسبوع واحد فقط، وباستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، في هذا المقال، سنقدم لك وصفة طبيعية سهلة من صنع يديك لتحقيق رموش قوية وكثيفة، اتبع الخطوات والنصائح المقدمة، واستمتعي بنتائج مذهلة تبرز جمال عيونك وتزيد من إشراقتها.

وصفة طبيعية سهلة من صنع إيدك لتقوية وتكثيف الرموش

زيت الخروع: يعتبر زيت الخروع معروفًا بخصائصه المرطبة والمغذية التي تعزز نمو الشعر.

زيت جوز الهند: يعمل زيت جوز الهند على الكثير من الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد في تقوية الرموش وتكثيفها.

فيتامين هـ: يحسن فيتامين هـ صحة الشعر ويعزز نموه.

طريقة تطويل الرموش في أسبوع واحد

في وعاء صغير، قم بخلط مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وقطرتين من فيتامين هـ.

استخدم فرشاة قديمة ونظيفة من ماسكارا (أو أي فرشاة رموش نظيفة)، واغمسها في الوصفة المحضرة.

قم بتطبيق الوصفة على رموشك بلطف، مع التركيز على تغطية الرموش من الجذور حتى الأطراف.

اترك الوصفة على الرموش لمدة 30 دقيقة لتسمح للمكونات بالتغلغل في الرموش وتغذيتها.

بعد انتهاء الوقت المحدد، قم بغسل الرموش بلطف باستخدام ماء فاتر.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم لمدة أسبوع واحد للحصول على نتائج جيدة.

تذكر أن الاستمرارية هي المفتاح، ومع الاستخدام الدائم والمنتظم لهذه الوصفة، قد تلاحظ تحسنًا في قوة وكثافة رموشك خلال مدة زمنية قصيرة، إذا كانت لديك أي ردود فعل سلبية أو تهيج على الرموش، قم بإيقاف الاستخدام واستشر طبيب الجلدية.