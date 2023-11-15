وفري فلوسك.. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني زي المحلات وبنتيجة مضمونة 100%

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رياض - احمد صلاح - الحواوشي الإسكندراني هو أحد الأكلات المصرية الشهيرة، ويعتبر من الأكلات الشعبية المفضلة لدى العديد، ويتميز الحواوشي الإسكندراني بطعمه الرائع، ومكوناته البسيطة، وسهولة تحضيره، وهو يتكون من عجينة رقيقة محشيه باللحم المفروم والبصل والثوم والفلفل الأخضر الحار. كما أنه يعد من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكن تناولها في المناسبات المختلفة، أو كوجبة خفيفة أو وجبة رئيسية. والآن سوف نتناول مكونات وطريقة تحضيره في المنزل.

عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل

المكونات:

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

نصف فلفل أخضر حار مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ربع كوب زيت نباتي.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني

تحضير وعاء كبير ومناسب لعمل العجين، ثم اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

ثم ضيفي الماء الدافئ بالتدريج مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة على الأقل.

لعمل الحشو، وفي وعاء آخر اخلطي اللحم المفروم والبصل والثوم والفلفل الأخضر الحار والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة.

بعد أن ترتاح العجينة، قسميها إلى كرات صغيرة.

افردي كل كرة من العجينة على شكل دائرة رقيقة.

ضعي ملعقة كبيرة من الحشو في منتصف كل دائرة من العجينة.

أغلقي العجينة على شكل نصف دائرة، ثم أغلقيها من الطرفين.

ضعي الحواوشي في الفرن واتركيه حتى ينضج من الجانبين، قدمي الحواوشي ساخنًا.

نصائح لعمل رغيف الحواوشي الاسكندراني

لكي تحصلي على عجينة طريّة أكثر، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الزيت النباتي إلى العجينة أثناء العجن.

لكي تحصلي على حشو أكثر طعمًا، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من السماق إلى الحشو.

ومن الممكن إضافة القليل من الجبن المبشور إلى الحشو حسب الرغبة.