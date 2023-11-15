انت الان تتابع خبر أقفلوا عليكم أبوابكم ولا تخرجوا.. العالم الهولندي يرعب الجميع بنبوءة جديدة: هذا ما سيحدث بعد أيام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار الهولندي فرانك هوغربيتس، حالة كبيرة من الجدل بعدما كتب تغريدة جديدة على صفحته الرسمية، عبر موقع إكس.

و تنبأ فرانك، في التغريدة بـ زلزال مدمر يبلغ قوته 8.5 ريختر وذلك خلال الأيام القادمة

ونشرت الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها العالم الهولندي على منصة “إكس”، منشورا أوضحت فيه أنه “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري إلى هزة قوية في وقت لاحق.

من جانبه، قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن توقعات الهولندي فرانك هوجربيتس، لا يجب أن نلتف لها ولا نستمع له خاصة وأن له الكثير من التوقعات التي أثار فيها الخوف والهلع بالعالم بحدوث زلازل كبيرة ولم يحدث أي شيء.

وأوضح “الهادي”، في تصريحات صحفية، أن البحث العلمي والحقائق لا يعاند لأنه يكون مبنيا علي أسس علمية، ولذلك كان لا يمكن تصديق الادعاءات والاقوال التي ينادي بها الهولندي والذي كانوا قد سبق وحذر من حدوث زلازل ولكن لم يحدث أي شيء.