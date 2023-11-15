انت الان تتابع خبر انا حزينة للغاية.. العبقرية ليلى عبد اللطيف تنشر الرعب والفزع وتكشف عن حدث كارثي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن حزنها الشديد بسبب موسم الشتاء الحالي، حيث كشفت أنه سيكون الأخطر على مر الاطلاق، وربما لن يتحمل أحد شدة البرودة.

وقالت ليلى عبداللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.