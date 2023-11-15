انت الان تتابع خبر هذه المرة في سوريا والسعودية..العرافة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أسم العرافة ليلى عبد اللطيف حديث تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف العراق.

وظهرت ليلى عبد الطيف في مقطع الفيديو تتوقع تحول حفل زفاف لمأتم في العراق قائلة خبر صاډم ينتشر في حفل زفاف وهذا الخبر سيحول أجواء الزفاف إلى أجواء عزاء.

واشاد الجمهور السوري بتوقعات العرافة الفلكية هذه المرة مستبشرين بما تنبأت به وراجيين توقعه حيث كانت فترة الحړب صعبة للغاية.

وقالت عبد اللطيف أن سورية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي وازدهار وانتعاش غير مسبوق في الأسواق.

وتوقعت انها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يخص المستوى المعيشي المياه والكهرباء والغذاء والوقود والمنظمات الدولية الإنسانية تساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

وختمت توقعاتها عن السعودية موضحة انها ستتغلب على أي کاړثة طبيعية أو وبائية تصيبها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخړى.